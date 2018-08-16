قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك، نهائيا من صفوف الحزب على إثر "تورطه في قضية فساد"، حسب ما أعلن عنه التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك".

وقد استند أويحيى في قراره، بناء على أحكام القانون الأساسي للحزب

المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.

وأوضح نفس المصدر، أن عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة أقصي نهائيا من صفوف الحزب بسبب "تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه.