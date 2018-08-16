نظمت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، عبر التراب الوطني، نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة سائقي المركبات، لاسيما فئة الشباب، للتحذير من مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات، مما قد يتسبب في حوادث سير نتيجة حجب الرؤية لاسيما في الليل.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة التحسيسية تأتي في إطار "ترسيخ ثقافة مرورية سليمة لدى مستعملي الطريق العام، ومن بين ما تهدف إليه تحذير الشباب خاصة من مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات، والذي قد يتسبب في حوادث سير نتيجة حجب الرؤية، لاسيما في الليل".

وتعتبر مصالح الأمن، أن هذا التصرف "مخالف لقانون المرور الجزائري، حيث تعرض السائق المخالف لغرامة جزافية تتراوح ما بين 2000 دج و 4000 دج مع الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد الغرامة".

وفي ذات السياق، حررت المصالح المختصة للأمن الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية 21781 مخالفة مرورية.