رست أمس الأربعاء، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الروسية متكونة من الطرادة قاذفة الصواريخ "MARECHAL USTINOV-0 55" والسفينة المضادة للغواصات " SEVERROMORSK-619"في توقف يدوم خمسة أيام، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و بهذه المناسبة قام قائد المفرزة البحرية الروسية بزيارة مجاملة لرئيس المصلحة الوطنية لحرس السواحل، تبادل خلالها الطرفان هدايا رمزية، كما تم تسطير برنامج ثري للنشاطات، الثقافية والرياضية لفائدة طاقم وأفراد المفرزة البحرية الروسية طيلة مدة توقفها، سيتم خلاله تبادل الزيارات بين أطقم السفن المشكلة للمفرزة الروسية وممثلين عن القوات البحرية الجزائرية.