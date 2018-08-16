رفض مدرب نادي بورتو البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، فكرة بيع الدولي الجزائري ياسين براهيمي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة المحلية سابوديسبورتو اليوم الخميس ،أن كونسيساو أكد لإدارة نادي بورتو أن براهيمي "من أفضل لاعبيه" و عدم التنازل عن خدماته أضحى "أمرا في غاية الأهمية إذا أراد الفريق تحقيق أهدافه المسطرة".

ودخل براهيمي -الذي يربطه عقد بالنادي البرتغالي إلى غاية 2019- ضمن اهتمامات العديد من الأندية أبرزها موناكو الفرنسي وصيف بطل فرنسا في الموسم الماضي إلى جانب واست هام الإنجليزي الذي -حسب الصحافة المحلية- تقدم بعرض قيمته 30 مليون أورو، لكنه قوبل بالرفض.

وكان براهيمي قد وعد مدربه بأنه لن يترك النادي إلا في حال قدوم عرض مغري. والتحق براهيمي (27 سنة) بنادي بورتو في 2014 قادما من فريق غرناطة (البطولة الإسبانية) لعقد مدته خمس سنوات بعد كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وسجل براهيمي خلال الموسم الفارط 11 هدفا في 44 لقاء خاضه مع بورتو في كل المنافسات.