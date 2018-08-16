أعلنت مؤسسة المياه والتطهير "سيال" اليوم الخميس في بيان لها، أنه على الساعة الثانية صباحا أنهت فرق "سيال" عملية إصلاح العطب الذي شهدته القناة الرئيسية المسؤولة على تزويد سكان بلديات غرب العاصمة بالماء الشروب، وهذا في ظروف تقنية جد صعبة.

وأوضح البيان، أن فرق سيال تقوم حاليا بعملية ضخ المياه في 17 كيلومتر من القنوات لملأ الخزانات المتواجدة في البلديات المتأثرة بالعطب، حيث ستصل عملية الضخ ذروتها على الساعة الثالثة زوالا.



وعليه تعلم شركة "سيال"، المواطنين المتأثرين جراء العطب، أن المياه ستعود إلى الحنفيات بصفة تدريجية إبتداءا من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية السادسة صباحا من يوم الجمعة، وهذا كالآتي:

- بلديتا دالي براهيم وشراقة لم تشهد انقطاعا في التزويد بالماء الشروب، نتيجة للمناورات التي قامت بها فرق "سيال" والتي من شأنها تزويد هاتين البلديتين بالماء الشروب عن طريق نظام آخر.



- بالنسبة لبلدية بولوغين، فقد حال ارتفاع منسوب المياه في الخزانات دون أن تشهد هذه البلدية انقطاعا في عملية التزويد بالماء الشروب.



أما فيما يخص حي سيدي الكبير التابع لبلدية رايس حميدو، ستعود المياه إلى الحنفيات ابتداء من الساعة الخامسة مساءا.



و عن بلديات بني مسوس، بوزريعة، الأبيار وبن عكنون، سوف تعرف هذه البلديات عودة تدريجية للمياه ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة.