خصصت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر "سوغرال" أزيد من 900 رحلة يوميا نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال الثلاثة أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، كما تم تجهيز محطة الخروبة، بأزيد من 40 كاميرا لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، حسبما أفاد به المدير العام لذات المؤسسة عزالدين بوشهيدة.

وأشار بوشهيدة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أن المؤسسة ستؤمن أزيد من 900 رحلة يوميا انطلاقا من محطة الخروبة تحسبا لعيد الأضحى ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد المسافرين 30.000 يوميا.

و سيتم " تدعيم برنامج المحطة البرية الخروبة الذي يخص الخطوط الكبيرة وجهات خارج الولاية عن طريق رفع عدد الحافلات الخاصة ويبلغ عددها 300 حافلة إضافية إلى جانب سيارات الأجرة ما بين الولايات قصد ضمان وسائل النقل للمسافرين للاستجابة لجميع الطلبات المحتملة.

وطمأن ذات المسؤول، المواطنين أن كل الإجراءات اللازمة للتكفل بأزيد من 50.000 مسافر يوميا من المنتظر تدفقهم على محطة الخروبة خلال الأيام التي تلي العيد وأكد في نفس الوقت أن هناك إمكانية لاستقبال أزيد من 50 ألف مسافر في يوم واحد دون أي إشكال في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها.

من جهة أخرى، تم تخصيص مداومات لنقل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى تتمثل في ضمان الحد الأدنى من الخدمات للوجهات التي لا تتعدى مسافتها 150 كلم. و ستخصص رحلات نحو المسافات الطويلة على مستوى كل المحطات البرية التي تشرف عليها الشركة.

كما سيتم تجنيد العمال وأعوان الرقابة والنظافة وفق نظام المناوبة الذي يصل عددهم 3000 عون. وأشار في هذا الصدد إلى تجميد مؤقت لفترة العطل بالنسبة لعمال الشركة وذلك من أجل ضمان خدمة و تكفل أفضل بالمسافرين.

وذكر بوشهيدة أنه تم تدعيم شبكة كاميرات المراقبة بنسبة 80 % حيث تم وضع أزيد من 40 كاميرا حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين من مختلف الجرائم خلال تنقلهم على مستوى المحطة البرية للخروبة وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة مداخل ومخارج المحطة أيام عيد الأضحى.

وبخصوص فتح محطات برية على المستوى الوطني لدعم هياكل المؤسسة أوضح المسؤول أنه سيتم خلال شهر سبتمبر القادم افتتاح محطات برية بكل من البليدة وبرج بوعريريج والأغواط.