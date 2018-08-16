ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، توفيت يوم الخميس عن عمر بلغ 76 عاما.

وتربعت فرانكلين على عرش موسيقى السول لفترة طويلة، وشدت بأغان شهيرة مثل "رسبكت" و"تشين أوف فولز".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المغنية قوله إن فرانكلين، التي فازت بجائزة جرامي 18 مرة وحقق كثير من ألبوماتها مبيعات قياسية، توفيت في منزلها في ديترويت. ولم يرد ممثلون عن فرانكلين على طلب للتعليق.