حذّرت المديرية العامّة للأمن الوطني متصفحي ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من تدوال ونشر معلومات تخص الأشخاص المنتسبين للشرطة.

وجاء في بيان للمديرية نُشر أمس الأربعاء في صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن المديرية "تحذر المواطنين من الوقوع ضحية الأخبار المغلوطة والمعلومات الواهية التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات بحق منتسبي الأمن الوطني"

كما دعت المديرية العامة إلى التعامل بحذر ووعي مع هذه الأخبار التي تمس بالحياة المهنية والشخصية لمنتسبي الأمن الوطني.

وأشارت المديرية العامة إلى أنها "تحتفظ بكامل حقها القانوني في المتابعة القضائية لمروجي هذه الأخبار المغلوطة".