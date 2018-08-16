كشف موقع "سبورتس إكسبريس" المختصّ بمتابعة الرياضة الروسيّة، أنّ النجم الجزائري سفيان هني لا يرغب في مواصلة اللعب مع نادي سبارتاك موسكو، وذلك بسبب عدم منحه وقت لعب كافيا من قبل مدرّبه الإيطالي ماسيمو كاريرا.

واكتفى اللاعب المُلقب بـ"الأقرع" بالمشاركة في مباراة وحيدة مع بطل روسيا في 10 مناسبات خلال الموسم الحالي، وبالتحديد تلك التي جمعته بأنجي، لحساب الدوري الروسي.

ويسعى النجم الأسبق لأندرلخت البلجيكي للانتقال لنادٍ جديد قبل نهاية فترة الانتقالات في أوروبا، خاصّة أنّه لا يرغب في الخروج من حسابات منتخب الجزائر.

وتبدو الخيارات محدودة أمام هني بعد غلق الميركاتو الصيفي في إنجلترا وقرب انتهاء الميركاتو في إيطاليا.

ومن المرجّح أن يبحث سفيان عن الانتقال لناد فرنسي أو بلجيكي يضمن له اللعب بانتظام في موسم مهمّ للغاية له، باعتباره سيتزامن مع المشاركة المنتظرة لـ"محاربي الصحراء" في أمم إفريقيا الكاميرون 2019.

يذكر أن سبارتاك موسكو الروسي تعاقد مع هني في شهر جانفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين أورو.