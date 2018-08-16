توفي أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في حادث مرور وقع اليوم الخميس بولاية عين الدفلى على مستوى شطر من الطريق السيار شرق-غرب العابر للولاية، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع بالقرب من محطة الخدمات "دوي" الواقعة بالمخرج الشرقي لبلدية جليدة (10 كلم جنوب- شرق عين الدفلى) نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين سياحيتين (نتيجة السرعة التي كانا يستعملانها) كانتا ضمن موكب زفاف و تسبب في وفاة أربعة أشخاص (تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 55 سنة) وإصابة ثمانية آخرين بجروح لم يتم تحديد أعمارهم بسبب عدم حملهم لبطاقات هويتهم.

وأضاف المصدر أنه ومباشرة بعد تلقيهم الخبر تنقل أعوان الحماية المدنية لإسعاف الجرحى و إجلائهم نحو مستشفى "مكور حمو" بعين الدفلى حيث تم تجنيد لهذا الغرض خمس شاحنات و سيارتي إسعاف و ما لا يقل عن 27 عونا.

وذكر أنه تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث مشيرا إلى أن الحادث تسبب في اضطرابات في حركة السير.

يذكر أن عدد حوادث المرور التي وقعت بطرقات الولاية منذ بداية الشهر الجاري والمقدر عددها بـ 68 حادثا خلفت مقتل 9 أشخاص وإصابة 90 آخرين بجروح.