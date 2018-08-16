في مستجدات إصابة عائلة بأعراض المرض الوبائي بالكوليرا في البليدة، أوردت معلومات "الخبر"، أن خلية أزمة تم تشكليها أمس، لمتابعة تطورات القضية، وأن الوضع الصحي للمصابين في استقرار وتحت السيطرة، ولا يدعو الوضع للخوف، في انتظار النتائج النهائية لتحاليل معهد باستور .

وفي هذا السياق أكد رئيس بلدية البليدة برقية يوسف لـ "الخبر"، أن الوضع عموما تحت السيطرة، وأن مصالحه بالبلدية، فضلا عن مصالح قطاعية أخرى تحركت في الوقت المناسب، معربا في السياق، بأنهم يشتبهون في أن يكون مصدر الإصابة بأعراض مرض الكوليرا المشبوه، راجع لاستهلاك مياه الشرب غير صحية.