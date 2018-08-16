رفضت وزارة التربیة الوطنیة، الیوم الخمیس، السماح لتسجیل المولودين بین 01 جانفي و 31 مارس 2013 في السنة الأولى من التعلیم الابتدائي، مذكرة بأن التعلیم الإجباري مضمون للأطفال البالغین من العمر 6 سنوات.

وأوضح بیان للوزارة "لقد تدوالت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة من مصادر غير رسمية حول الترخيص للأطفال المولدين مابين 01 جانفي و 31 مارس 2013 بالتسجیل في السنة الأولى من التعلیم الإبتدائي، وعليه فإن خلية الإعلام لوزارة التربية تعلم بأنه لم يصدر عن الوزارة أي وثيقة بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة التربیة أن التسجیل في التعلیم الابتدائي مضمون لجمیع الأطفال الذين بلغوا السن القانونیة للتمدرس وھي 06 سنوات ، حیث سیسمح بالتسجیل في السنة الأولى من التعلیم الابتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل 2018 /2019 للمولودين بین 01 جانفي و 31 ديسمبر 2012.