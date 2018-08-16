قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن السلطات التركية أثبتت أنها ليست صديقة جيدة للولايات المتحدة.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون.

وقال "منوشين" خلال اجتماع الحكومة الأمريكية، ردا على سؤال الرئيس دونالد ترامب حول الإجراءات التي اتخذت تجاه تركيا من أجل إطلاق سراح القس: "فرضنا عقوبات على أعضاء بالحكومة التركية.. ولدينا المزيد نخطط للقيام به إن لم يطلقوا سراحه سريعا".