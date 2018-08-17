صدر الحكم بالسجن لعامين ونصف مع وقت التنفيذ على ماتياس ميسي الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وذلك بسبب حمله السلاح بطريقة غير قانونية.

وفي حديث للمدعي العام الأرجنتيني لوكاس ألتاري جاء فيه: "لم نستطع تحديد ما إذا كان حمل السلاح لغايات غير مشروعة، تم الحكم عليه بعقوبة السجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، وتعهد بعدم القيام بأي مخالفة خلال أربعة أعوام".

وتم توقيف ماتياس في 30 نوفمبر 2017 بعد إنقاذه من مركب كان يواجه الغرق في النهر، وكان بحوزته مسدسا لم يستطع تبيان أسباب حمله.

وانعقدت الجلسة الخميس في محكمة روزاريو، مسقط رأس ميسي، على بعد نحو 300 كلم إلى الشمال من بوينوس أيرس.

وبات يتعين على شقيق ليونيل أن يبلغ القضاء في حال تغيير مكان سكنه، والامتناع عن تعاطي المخدرات والإفراط في شرب المشروبات الكحولية، كما سيخضع لرقابة قضائية منتظمة.

وفي سبتمبر 2015، تمت مصادرة مسدس آخر من ماتياس ميسي بعد توقيفه وهو يقود سيارته، وتم الحكم عليه حينذاك بالقيام بأعمال ذات النفع العام.