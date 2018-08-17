أعلنت وزارة الفلاحة عن توفير 5 ملايين رأس من الأغنام عبر كافة نقاط البيع التي خصصتها السلطات العمومية لبيع أضاحي العيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قدور هاشمي كريم للاذاعة الجزائرية، "أن الوزارة قامت بتسخير 1500 بيطري على المستوى الوطني لمتابعة عملية البيع والنحر.

وأضاف ان الماشية متوفرة حيث تم تسخير جميع البياطرة عبر الوطن للمداومة على مستوى المذابح ومقر البلديات والمندوبيات الفلاحية بالإضافة إلى وجود فرق متنقلة لمراقبة الأضاحي".