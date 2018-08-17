تمكنت مصالح الأمن بزموري، فجر اليوم، من تحرير فتاة تبلغ من العمر 26 سنة تعرضت للاغتصاب والاختطاف من طرف عصابة إجرامية تتكون من شابين.

وحسب ما أفادت بع مصالح امن ولاية بومرداس فان الموقوفين يبلغان من العمر 28 و29 سنة وينحدران من بومرداس والبويرة.

تعود حيثيات القضية إلى ليلة الخميس إلى الجمعة، وفي حاجز امني لمصالح الأمن بزموري عثر عناصر الشرطة، اثر توقيف شاب مشتبه فيه على متن مركبة نفعية في حدود الساعة الواحدة ليلا، خلال عملية التفتيش للصندوق الخلفي للمركبة على فتاة وهي في حالة يرثى لها، في حين كان على المتن المركبة شاب أخر مشتبه فيه في حالة سكر، و بعد التحقيقات والاستماع لكل الأطراف من قبل أمن زموري تبين أن الضحية تعرضت للاختطاف من طرف هؤلاء، حسب تصريحاتها حيث تم تحويلها إلى مسكن مهجور وقاما باغتصابها بالعنف وبعدها قاما بنقلها على متن مركبة إلى وجهة مجهولة لطمس جريمتهما وهو ما أكدته إعترافات الشابين ليتم إيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة الاختطاف المتبوع بهتك عرض.