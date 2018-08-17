تمكنت مفارز للجيش الوطني، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الخميس، بكل من بوقرة بالبليدة وقسنطينة من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 16 أوت 2018 ببوقرة بالبليدة وقسنطينة، من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي "مركبتين (02) رباعيتي الدفع وكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 10673 لتر كانت موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، في حين تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة من توقيف أربعة (04) أشخاص وحجز طائرة (01) بدون طيار وسلاح ناري وسيارتين سياحيتين و1405 خرطوشة من مختلف العيارات و4,2 كلغ من الكيف المعالج بكل من قسنطينة وميلة وتيسمسيلت وتلمسان".

وعلى صعيد آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حراس الحدود "15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وبرج باجي مختار وتلمسان".