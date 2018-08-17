توفي ثلاثة أشخاص فيما أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر تمثل هذا الحادث المميت الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين مدينتي عين وسارة وبوغزول (المدية) بالمنطقة المسماة "لخشم" إثر اصطدام مباشر بين سيارتين الأولى سياحية تحمل ترقيم ولاية المدية والثانية نفعية تحمل ترقيم ولاية الأغواط.

وخلف الحادث في حصيلة أولية مقتل ثلاثة أشخاص (رجل 65 سنة) وامرأتين أعمارهما على التوالي (78 و60 سنة)، كما أصيب في هذا الحادث أربعة أشخاص آخرون بجروح مختلفة منهم ثلاث نساء وطفل عمره حوالي 3 سنوات.

وقد تلقى الجرحى الإسعافات الأولية من طرف عناصر الحماية المدنية ليتم تحويلهم مباشرة إلى مستشفى عين وسارة الذي نقلت إليه أيضا جثث الضحايا، يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الإطار تذكر مصالح الحماية المدنية مرة لأخرى وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وكذا نهاية العطلة الصيفية كافة مستعملي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام قانون المرور وعدم المجازفة بالقيام بالمناورات الخطيرة.

وللإشارة فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.