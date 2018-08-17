تعتزم مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات زيادة إنتاجية مصنعها الرئيسي بمدينة فولفسبورغ الألمانية إلى مليون سيارة.

وقال مدير الإنتاج واللوجستيات لدى فولكسفاغن، أندرياس توستمان، إن الزيادة في الإنتاجية ستكون مرتبطة بإصدار الجيل الثامن والأحدث من سيارات "غولف" مضيفا أنه سيجرى نقل إنتاج "غولف" من مدينة تسيفيكاو شرقي ألمانيا ومدينة بوبلا المكسيكية إلى المصنع الرئيسي في فولفسبورغ.

وأوضح أن مصنع تسيفيكاو سيتولى إنتاج كافة إصدارات السيارات الكهربائية بالكامل "آي دي ي" متوقعا زيادة إنتاجية كافة مصانع الشركة في ألمانيا بنسبة 25% بحلول عام 2020 .