تمكنت مصالح الأمن بغليزان من إلقاء القبض على الجاني الذي ارتكب جريمة قتل في حق أربعيني ببلدية أولاد يعيش بغليزان،والتي اعتبرت الجريمة اللغز،بعدما لاذ القاتل بالفرار،ولم تعرف الأسباب الحقيقة التي دفعته إلى ارتكاب جريمته الشنعاء.وبعد تمديد الاختصاص تم إلقاء القبض عليه بضواحي وهران وقدم للعدالة.

وبالمقابل تمكنت مصلحة الدرك الوطني بغليزان من وضع حد لعصابة مكونة من 12 فردا مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بولايات غليزان ومعسكر ووهران، وجاءت العملية على إثر بلاغ أن كوابل نحاسية سرقت من بلدية سيدي سعادة بغليزان، حيث قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من وضع خطة محكمة وألقت القبض على أفراد العصابة المكونة من 12 فردا وحجز شاحنتين وسيارة تستعمل لغرض السرقة، وقدموا للعدالة.