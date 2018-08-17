أعرب مسؤولو الأمن القومي الأمريكي، عن قلقهم من أن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه استراتيجية واشنطن في أفغانستان.

وأعرب مسؤولو مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن قلقهم من أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان ويعرب مرة أخرى عن اهتمامه باقتراح مؤسس شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة إيريك برينس، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "إن بي سي".

وفي وقت سابق، ذُكر أنه وفقا للخطة المقترحة من قبل برينس، فإن 5.5 ألف متعاقد خاص، معظمهم من الكوماندوس السابقين، سوف يقدمون المشورة للقوات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد. كما توفر الخطة الدعم للقوات الجوية الخاصة المؤلفة من 90 طائرة.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "يو آس آي توداي"، نقلا عن مؤسس شركة بلاك ووتر الخاصة إيريك برينس، أن البيت الأبيض يدرس خطة لنقل معظم الأنشطة الأمريكية في أفغانستان إلى المتعاقدين من القطاع الخاص.

ووفقا للصحيفة، فإن الخطة قيد الدراسة، على الرغم من مخاوف مستشار الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي هربرت ماكماستر ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.