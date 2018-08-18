حذر سكان الأحياء الغربية لمدينة الجلفة السلطات الولائية والهيئات المراقبة لمشروع إعادة تجديد شبكة المياه من إعادة استنساخ الكارثة التي حدثت مع مشروع تجديد الشبكة بالأحياء الشرقية والوسطى، حيث قامت مؤسسة الإنجاز بحفر أغلب الشوارع، ما حولها إلى مستنقعات وأوحال. كما طالب السكان مكتب الدراسات بأن يحرص على تنفيذ البند الخاص بإعادة الأرض إلى أصلها، من تبليط وتزفيت وإنارة.. إلخ بعد إتمام إنجاز المشروع. فهل ستستجيب السلطات لهذا التحذير أم أن الكارثة ستتكرر؟



