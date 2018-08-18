تمكن مساء أمس الجمعة أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد جراء تقلبات الطقس.

;أفادت خلية الإعلام للحماية المدنية أنه تم خلال التدخلات التي وصفت بــ " العادية" جراء تقلبات الطقس إنقاذ أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط وبالتحديد بالمكان المسمى قرية " بن نيلي" حاصرتهم المياه .

وكما تم ضمن تدخلات الأعوان - في ظل رفع درجة اليقظة عبر كامل الوحدات العملية ووضع حالة الإنذار لجميع وسائل التدخل إلى غاية اجتياز الوضعية الجوية المعنية بها ولاية الجلفة وولايات أخرى من الوطن - إخراج قطيع من الأغنام حاصرتها مياه الوادي على مستوى الطريق البلدي رقم14 ببلدية فيض البطمة.

وسجلت ذات المصالح جراء هذه التقلبات ارتفاع منسوب مياه وادي "ملاح "ووادي "الحديد " اللذان يعبران مدينة الجلفة وكذا وادي قرية "بن نيلي" بالمخرج الجنوبي للمدينة مما أستوجب وضع أجهزة حمائية متنقلة للاستطلاع والمراقبة والعمل على حث المواطنين بعدم التقرب منها .

وتجدد ذات المصالح نداءها للمواطنين بضرورة عدم المجازفة بقطع الوديان حتى وإن كانت جافة وكذا منع الأطفال من اللعب والتقرب من الأعمدة الكهربائية ناهيك عن تفادي السفر إلا للضرورة القصوى و متابعة الوضعيات الجوية عبر مختلف المنابر الإعلامية والأهم من ذلك السياقة بحذر وعدم القيام بالمناورات الخطير.