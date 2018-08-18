سلطت الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) عقوبة مالية قدرت بـ5000 فرنك سويسري ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بسبب انتهاكها لقانون ولوائح المباريات الودية بعد برمجة مباراتين وديتين من الدرجة الأولى بين الجزائر وموريتانيا في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 جانفي 2018 بالجزائر العاصمة، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الـ"فاف": '' بعد أن درست لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي في التاسع من شهر أوت 2018 ملف عدم احترام قوانين الهيئة الدولية فيما يخص إجراء مباريات دولية بين الجزائر وموريتانيا، قررت تسليط عقوبة مالية قدرت بـ 5000 فرنك سويسري إضافة إلى 1000 فرنك سويسري الخاصة بمصاريف الملف مع توجيه تحذير للفاف".

وحسب نفس المصدر، فإن القرار المتخذ من قبل الهيئة الدولية نهائي وغير قابل للطعن.

وأضافت ''الفاف'': ''كان بإمكان اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي إصدار عقوبات قاسية وأكثر صرامة باتجاه الـ"فاف" التي بدورها طالبت بتخفيف العقوبة.''.

يذكر أنه تم إجراء تلك اللقاءات الودية في فترة المكتب الفدرالي السابق (الثلاثي الأول من عام 2017).

واختتمت الـ"فاف": ''تتطلع الاتحادية الجزائرية لحل كل المشاكل العالقة خلال المكتب الفدرالي السابق.''.