أكد رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن، كولي المومن أن تجميد تطبيق الرسم على القيمة المضافة على مدخلات شعبة الدواجن الذي قرره الوزير الأول أحمد أويحيى منذ ثلاثة أيام أثر بشكل سريع في أسعار الدواجن.

وأوضح المسؤول أن "الوزارة الأولى أعطت تعليمات لوزارة المالية من أجل الإلغاء المؤقت لتطبيق الرسم على القيمة المضافة على مادتي الذرة والصوجا، وهي المواد الأساسية الأولى للشعبة، لكن دون تحديد فترة هذا التجميد".

وأضاف كولي أن "ارتفاع هذين المنتجين في الأسواق العالمية قد أثر في أسعار المنتج النهائي"، مؤكدا أن مربي الدواجن يستوردون 90 في المائة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الدواجن.

وأكد أن منتجي الشعبة قاموا من قبل بتقديم طلباتهم لدى الممونين من أجل تزويدهم بأغذية الأعلاف لاسيما الذرة التي تمثل 60 بالمائة من الأغذية المستعملة لتسمين الدواجن.

ويصل سعر الذرة إلى 2600دج للقنطار مقابل 3400دج في السابق، وهذا ما من شأنه أن يساهم في تخفيض أسعار اللحم الأبيض التي بدأت تعرف انخفاضا معتبرا من منطقة لأخرى.

أكد رئيس مكتب المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن أن شعبة الدواجن والتي تعاني من عدة اختلالات ستنظم من أجل تحسن كمي ونوعي في الإنتاج الوطني للحوم البيضاء وبأسعار معقولة.

للتذكير فإن موضوع التنظيم و التحكم في مدخلات شعبة الدواجن و إسهامها في خفض أسعار اللحوم البيضاء في السوق شكل محور اجتماع عمل عقد بحر الشهر الجاري بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

من جهة أخرى أعرب ممثلو مكتب المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن عن ارتياحهم فيما يتعلق بالدعم الذي قدمته الوزارة والتزامها بتعزيز انخراط جميع الأعضاء الفاعلين وتسخير كل الجهود اللازمة لرفع رهانات هذه الشعبة التي تشكل نشاطا هاما بالنسبة لقطاع الفلاحة وكذا بالنسبة للاقتصاد الوطني.