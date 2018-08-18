تعاقد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أمس الجمعة مع البرتغالي باولو بينتو لتولي الإدارة الفنية للمنتخب الأول خلفا للمدرب السابق شين تاي يونغ.

وقال الاتحاد، في بيان له إن بينتو المدرب السابق للمنتخب البرتغالي، وقع عقدا لأربع سنوات من أجل محاولة قيادة المنتخب الكوري الجنوبي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

واستهل بينتو، الذي خاض 35 مباراة دولية خلال مسيرته الاحترافية كلاعب، مشواره التدريبي عبر فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي في 2005 وتولى تدريب المنتخب البرتغالي بعدها بخمسة أعوام، وقاد الفريق للوصول إلى الدور قبل النهائي بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2012).

وترك بينتو البالغ من العمر 49 عاما، تدريب المنتخب البرتغالي عقب خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2014 , وخسارته على أرضه أمام ألبانيا (صفر-1) في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2016 .

يذكر أن بينتو سبق أن درب فريق أولمبياكوس اليوناني، وكذلك شونجكينغ ليفان المنافس بدوري السوبر الصيني.