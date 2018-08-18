أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار ستة منقبين عن الذهب وحجزت 26 مولودا كهربائيا ومطارق ضاغطة وأجهزة اتصال، فيما ضبطت مفرزة أخرى أطنان من المواد الغذائية بعين قزام.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني غي بيان لها اليوم السبت أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 17 أوت 2018، ببرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب، وحجزت (26) مولدا كهربائيا، و(23) مطرقة ضاغطة و(03) أجهزة اتصال، في حين ضبطت مفرزة أخرى ستة (06) أطنان من المواد الغذائية و(400) لتر من مادة زيت المائدة بعين قزام . من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بقسنطينة، شخصا بحوزته (05) طائرات بدون طيار، في حين تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وعين قزام.