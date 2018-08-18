كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم السبت بمكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) بأن خطبة يوم عرفة بمخيمات الجزائريين والتي تتزامن هذا الموسم مع إحياء الجزائر ليوم المجاهد (الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955-1956) ستتناول جهاد الجزائريين والشهداء من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "أئمة الجزائر سيتقاسمون خطبة واحدة ستكون مليئة بما جاءت به السنة النبوية الشريفة من تذكير الناس بقدسية المقام وبأعمال الحج الواجبة والتي ستكون في الأيام الموالية." "وستربط خطبة يوم عرفة الجهاد الذي يعيشه الحجاج حاليا والذي قال عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه ـ جهاد بدون قتال ـ بجهاد القتال الذي خاضه آباؤنا وأجدادنا من أجل الاستقلال الوطني واسترجاع سيادة الجزائر المسلوبة من طرف الاستعمار الفرنسي"، يقول الوزير.

وأكد محمد عيسى بأن "جميع الظروف مهيأة لنعيش هذه الأجواء ويخرج الحجاج من يوم عرفة وقد استجيب دعاؤهم وذلك تحت قيادة الأئمة والمرشدين الذين سيوجهونهم وليخرجوا كذلك بشحنة إضافية من العاطفة الوطنية والإيمانية" التي ستسمح لهم - كما قال- بمواصلة باقي المناسك في مزدلفة ومنى .

وقال الوزير بأن وقفة عرفات لهذه السنة ستكون في "ظروف جيدة جدا" لاسيما وأن مخيمات الجزائريين بعرفات ليست مخيمات قماشية ولا رثة كما كان الحال عليه من قبل بل هي مخيمات متطورة وثابتة ومكيفة ومؤثثة بأفرشة تحمي الجزائريين من افتراش الأرض وتحفظ كرامتهم.

وبالموازاة مع ذلك ذكر عيسى أن حصة الجزائر من الحجاج ارتفعت هذا الموسم بـ2000 حاج 1000 منهم متكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى استفادة الباقين (1000 حاج آخر) من تأشيرة المجاملة، حيث أصبح لهم الحق بقرار من المجلس الوزاري بأن يدفعوا مستحقاتهم في البنك الجزائري ويستفيدوا من خدمات الديوان الوطني للحج والعمرة.

وبلغ إجمالي الحجاج لهذا الموسم 38 ألف حاج "ولكن بالتجربة سيرتفع إلى 42 ألف حاج وحاجة لأن كثير من الجزائريين سيحجون انطلاقا من أرض المهجر حيث صادفنا في شوارع مكة المكرمة حجاجا قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا ودول المشرق العربي"،استنادا للوزير الذي أضاف بأن التكفل بهذا العدد الهائل من الحجاج يتقاسمه كل من الديوان الوطني للحج والعمرة و42 وكالة سياحية عمومية وخاصة.