توفي 23 شخصا وأصيب 39 آخرون في 14 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 أوت 2018 الجاري.أفادت اليوم السبت أخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية أنه تم تسجيل عدة حوادث مرور 14 من بينها كانت الأكثر دموية متسببة في وفاة 23 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 39 آخرين بجروح حيث كانت أثقل حصيلة قد عرفتها ولايات إليزي بوفاة 06 أشخاص وجرح شخص أخر، وعين الدفلى بوفاة 04 أشخاص و جرح 08 آخرين، وغرداية بوفاة 03 أشخاص وجرح شخصين آخرين، والجلفة بوفاة 03 أشخاص و جرح 04 آخرين.

وتدخل أعوان الحماية المدنية من أجل 08 حالات وفاة غرقا بعدة ولايات ففي ولاية وهران توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة بشاطئ الكثبان ببلدية عين الترك وبجاية أين توفي 03 أشخاص اثنين منهم في البحر حيث تبلغ الضحية الأولى 19 سنة توفيت بشاطئ بلدية أوقاس والثانية تبلغ من العمر20 سنة توفيت في شاطئ بلدية سوق الإثنين إلى جانب ضحية ثالثة تبلغ من العمر 59 سنة توفيت في بركة مائية ببلدية تيفرة .

أما بولاية عنابة فقد سجلت ذات المصالح وفاة شاب غرقا يبلغ من العمر 22 سنة تم انتشاله بشاطئ جنان الباي ببلدية سرايدي و بومرداس توفي كهل يبلغ من العمر 53 سنة توفي بشاطئ المزار ببلدية جنات وبجيجل هلك طفل يبلغ من العمر 14 سنة بشاطئ الساحل ببلدية وادي لعجول وبمستغانم طفل يبلغ من العمر 04 سنوات بشاطئ دكارة ببلدية بن عبد المالك رمضان .