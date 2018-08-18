يمثل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان يوم 28 أوت للرد على أسئلة النواب بشأن كيفية تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن النائب أسد الله عباسي قوله إنه تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أوت.

وهذا أول استدعاء من البرلمان للرئيس روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.