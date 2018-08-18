حوّل جوفنتوس تأخره ليحقق فوزا مثيرا 3-2 على مستضيفه كييفو في أول مشاركة لكريستيانو رونالدو مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكنه لم ينجح في هز الشباك يوم السبت.

وتصدى المخضرم ستيفانو سورنتينو حارس كييفو لعدة محاولات من رونالدو وألغى الحكم هدفا قرب النهاية للضيوف بداعي لمس الكرة ليد قائد البرتغال في مرحلة الإعداد لتلك الفرصة.

ووضع سامي خضيرة جوفنتوس في المقدمة بعد ثلاث دقائق من البداية لكن تعرض الضيوف لصدمة عندما أدرك ماريوش ستيبنسكي التعادل لكييفو بضربة رأس قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ونفذ إيمانويلي جياكيريني ركلة جزاء بنجاح في مرمى فريقه السابق ليمنح كييفو التقدم 2-1 في الدقيقة 56 لكن ضغط ليوناردو بونوتشي على ماتيا باني دفعه للتسجيل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.

وألغى الحكم هدفا لجوفنتوس بداعي لمس الكرة يد رونالدو لكن في الهجمة التالية حول فيدريكو برنارديسكي تمريرة عرضية من مدى قريب في شباك كييفو ليهدي حامل اللقب الانتصار في بداية رحلته.