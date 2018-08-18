انهزم فريق مولودية الجزائر أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي بنتيجة (0-2) الشوط الاول (0-1) اليوم السبت بمدينة الجديدة المغربية, في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.



وسجل هدفي اللقاء كل من بلال المقري (29) وسيمون مسوفا (75). وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي الدفاع الجديدي الى المركز الثاني بخمس نقاط مناصف مع مولودية الجزائر ووفاق سطيف لكن مع افضلية الاهداف لصالح النادي المغربي, في حين يبقى تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في الصدارة ب11 نقطة.



وبرسم الجولة نفسها, تعادل فريق وفاق سطيف امام الضيف تي بي مازيمبي بنتيجة (1-1) سهرة أمس الجمعة بملعب 8 ماي 45 بسطيف.



وتجرى الجولة السادسة والاخيرة يومي 28 و 29 أغسطس الجاري, حيث تستقبل مولودية الجزائر وفاق سطيف بملعب 5 جويلية 62 بالجزائر العاصمة, اما تي بي مازيمبي فيستضيف الدفاع الحسني الجديدي بمدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية, ومعلوم ان صاحبي المركزين الاول والثاني يتأهلان الى الدور ربع النهائي.