أفادت معلومات متداولة بإمكانية انتقال المكتب التمثيلي لعملاق الأدوية الياباني “أستيلا” من الجزائر إلى المغرب، بعد عمليات سحب أدوية خاصة به من السوق. ورغم عدم ترسيم القرار بعد، إلا أن غياب مدير منطقة المغرب العربي أعطى الانطباع بإمكانية انتقال فرع الشركة اليابانية للأدوية إلى الجارة المغربية، وهو ما جعل مصالح وزارة الصحة تتابع القضية، علما أن العديد من الفروع والشركات الأجنبية فضلت، خلال السنوات الماضية، فتح مكاتبها التمثيلية لمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا في المغرب. فهل ستحتفظ الجزائر بالمكتب لتدعيم موقعها في مواجهة مساع مغربية لاستقطاب العلامات الدولية؟