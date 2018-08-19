يغتنم الكثير من الجزائريين ممن ينتمون إلى طبقات متوسطة، ويحصلون على رواتب مريحة، بالمقارنة بأولئك الذين يتقاضون مرتبات بسيطة، فرصة حلول عيد الأضحى لمساعدة العائلات العاجزة على توفير أضاحي العيد. بحيث يفضلون اقتناء خروفين، الأول يحسنون به قبل ذبحه، والثاني ينحرونه ويقدمون ثلثه في إطار الصدقة.

في إحدى نقاط بيع المواشي بضواحي الجزائر العاصمة يقف كمال، 64 سنة، رفقة ابنه يتفاوضان مع البائع لاقتناء خروفين، الأول قدر سعره بـ65 ألف دينار جزائري، أما الثاني فلا يتجاوز سعره الأربعون ألف دينار.

خروف للعائلة وآخر للمحتاجين

يحاول كمال، وهو تاجر لملابس الرجال بالعاصمة، التفاوض مع البائع لاقتناء الخروفين بسعر ملائم، قبل أن يسترسل قائلا: " يا أخي جازاك الله خيرا خفض لنا السعر قليلا"، قبل أن يتقدم منه ويهمس في أذنه: " الخروف الصغير سأقتنيه من أجل التصدق به على إحدى العائلات الفقيرة، ساعدنا وأجرك على الله". ما إن استمع البائع لكلام زبونه حتى تمتم بعبارات ثم التفت وقال بصوت أكثر وضوح: " مبروك عليهم".

ويوضح البائع لـ"الخبر" أن الكثير من الزبائن يفضلون اقتناء خروفين صغيرين، الأول ينحرونه والثاني يتصدقون به، عوض اقتناء كبش كبير يفوق سعره الـ70 ألف دينار. ويتابع : "التصدق بخروف حي ليس كالتصدق بكمية من اللحم"، كونها خطوة تدخل السعادة في قلوب أطفال العائلات المعوزة.

وإن اقتني كمال خروفا إضافيا للتصدق به على عائلة فقيرة من جيرانه، هناك آخرون يقومون بنفس الدور النبيل، لكن من دون الاتصال المباشر مع العائلة المعنية، بل يختارون وسطاء يتكفلون بعملية النقل والتصدق بالخروف، فيما يفضلون هم البقاء بعيدين عن الأضواء "كي لا يتسببون في إحراج المحتاجين"، يقول رئيس مكتب جمعية " كافل اليتيم" ببلدية الرغاية في الجزائر العاصمة، شيريشي عبد الله.

في سرية تامة

ويكشف المتحدث عن أنه وبفضل المحسنين الذين دأبوا على إهداء خرفان كل ما اقترب موعد عيد الأضحى، استطاعت جمعيتهم من توزيع 17 خروفا، يوم الجمعة الماضي، والعملية لا تزال متواصلة، " نريد تحطيم الرقم الذي حققناه خلال الموسم الماضي، وبإذن الله وبفضل هؤلاء المحسنين سندخل الفرحة في نفوس 48 عائلة".

أما عن علاقة أعضاء الجمعية مع المتصدقين فيقول عنها رئيس المكتب بأنها " علاقة ثقة توطدت منذ أكثر من 4 سنوات، هناك من يتصدق بالأموال، وهناك من يقتني خروفا، وآخر اقتنى 3 خرفان، وتاجر وعدنا بالتصدق بـ12 خروفا دفعة واحدة".

هناك بعض الجمعيات الخيرية من يجمعون الأموال ويقتنون أضاحي ثم ينحرونها ويوزعون اللحوم على الفقراء، "لكن التصدق بخروف حي له لذة مميزة، خاصة فيما تعلق بالفرحة التي تدخل قلوب الأطفال وهم يلعبون مع الخروف ويدهنون رأسه بالحنة ليلة العيد ومن ثم ينحرونه".

الجميل في الأمر أن العائلة المستفيدة هي الأخرى بدورها تتصدق بثلث الخروف على عائلات فقيرة أخرى، وبالتالي يتضاعف أجر المحسن إلى أجرين، وهكذا تستفيد شريحة واسعة من لحم الأضاحي".

ويتابع: "يمتاز الجزائريون بخاصية تميزهم عن باقي شعوب العالم، وهي أن العائلات الفقيرة تأكل في بعض الأحيان لحم الأضاحي أكثر من العائلات التي تيسر عليها نحر الأضحية، والسر يكمن في تسابق الأفراد على جمع الحسنات والتصدق بأكبر كمية من اللحوم".