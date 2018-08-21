مرت العقيدة القتالية للجيش الوطني الشعبي والعقيدة الدفاعية للدولة الجزائرية بمراحل عديدة، ولم يسبق لقيادة الجيش الوطني الشعبي أن واجهت أخطارا داخلية وخارجية كما يحدث منذ عام 2011، اليوم.. الجيش يوجد في مواجهة مع 4 تهديدات في الداخل والخارج، فما هي هذه التهديدات ؟

كشفت عملية حجز 701 كلغ من الكوكايين نهاية ماي الماضي، بميناء وهران وقبلها عشرات العمليات الأمنية الدقيقة ضد مهربي المخدرات، عن أدوار للجيش ولأذرعه الأمنية تتعدى مهامه التقليدية القديمة، فالجيش الوطني الشعبي صار في قلب المعركة ضد جماعات الجريمة المنظمة. وتثبت وثائق تتعلق بتفاصيل اجتماعات قيادات الجيش العسكرية في إطار مبادة الدفاع 5+5 لدول غرب المتوسط، ومبادرة دول الميدان الدفاعية في منطقة الساحل، بأن وزارة الدفاع الوطني تعهدت، في اتفاقيات أمنية مبرمة ومصادق عليها من قبل الرئاسة، بمحاربة الجريمة العابرة للقارات، والتصدي للتهريب والهجرة السرية، ويعد هذا التهديد الأول الذي باتت الأذرع الأمنية للجيش ووحداته الميدانية مكلفة بتنفيذه وبإعداد تقارير دورية حول مسار "الحرب على الجريمة المنظمة العابرة للحدود" وإرسالها للقيادة.

المعركة مع الإرهاب تنتهي بتفكيك هياكله التنظيمية

التهديد الكلاسيكي المتعلق بمحاربة الإرهاب بقي على حاله بالرغم من القفزات النوعية المحققة في جبهات الحرب على الإرهاب في السنوات التي أعقبت عام 2015، إلا أن وقوع عمليات إرهابية محدودة في السنوات الأخيرة، يؤكد على أن قسما مهما من قوات الجيش وفروعه الأمنية تعمل على مدار الساعة في مواجهة الجماعات الإرهابية في حرب مفتوحة. التهديد الإرهابي، بالرغم من الضربات الشديدة التي تعرضت لها الجماعات الإرهابية، يبقى عنصر عدم استقرار خطيرا يهدد الأمن الوطني الجزائري والسبب، كما يقول مصدر أمني رفيع، هو أن "النواة الصلبة" للجماعات الإرهابية القاعدة في بلاد المغرب وفرع تنظيم الدولة ما زالت موجودة وقادرة على تهديد الأمن الوطني، وإلى غاية "تفكيك" الهيكل التنظيمي للجماعات الإرهابية النشيطة في الجزائر، فإن قوات الجيش وضباط المخابرات ومختلف الأذرع الأمنية يشاركون يوميا في حرب سرية صامتة ضد الإرهاب، فأي تراخ في هذه الحرب ستكون نتائجه وخيمة جدا.

التهديد الإرهابي الخارجي

عرفت الجزائر فعليا التهديد الإرهابي الخارجي اعتبارا من نهاية عام 2011، ففي نهاية هذه السنة دشنت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تغير اسمها إلى منظمة المرابطين، حربا إرهابية خارجية ضد الجزائر، ففي نهاية هذه السنة هاجمت الجماعة الجزائر ونفذت عملية اختطاف عمال إغاثة إسبان من مخيم الرابوني في تندوف، وفي عام 2012 نفذت الجماعة هجومين انتحاريين ضد موقعين للدرك الوطني في كل من تمنراست وورڤلة، وكان هذا التهديد نمطا جديدا من الحروب التي لم تتعود عليها الجهات الأمنية التابعة للجيش الجزائري، في ذات السنة قامت جماعات متشددة من فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في الساحل وجماعة التوحيد والجهاد باختطاف 7 دبلوماسيين، بعد اقتحام مقر القنصلية العامة الجزائرية في غاو شمال مالي.

غير أن كل هذه الأحداث لم تكن بنفس حدة مع ما وقع في يناير 2013 عندما تعرضت الجزائر لهجوم حربي خارجي بأتم معنى الكلمة، ففي يوم 16 يناير 2013، هاجمت جماعة إرهابية منظمة جيدا ومسلحة بشكل جيد مصنع الغاز في تيڤنتورين بعين أمناس واحتجزت رهائن في المصنع، وانتهت العملية، باقتحام وحدات عسكرية الموقع، والقضاء على الجماعة الإرهابية، إلا أن الخسائر الاقتصادية للعملية كانت ضخمة بحيث أدت إلى ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني وبصناعة استخراج وتصدير الغاز. هذه العملية وما سبقها وضعت الجيش الوطني الشعبي أمام تحد جديد وهو التصدي للتهديدات الإرهابية الخارجية، وهي مهمة نابعة من صميم مهامه في الدفاع عن الحدود الجزائرية. وتشير تقارير أمنية إلى أن الجزائر تتعرض للتهديد من 3 جبهات، الجبهة مع ليبيا التي تمتد على مسافة 1000 كلم، حيث تنتشر جماعات إرهابية خطيرة، والجبهة مع دولي مالي والنيجر حيث توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وقد تأسست في بداية 2017 بعد اندماج 4 جماعات إرهابية رئيسية، ثم جماعة فرع تنظيم داعش في النيجر بقيادة المطلوب دوليا بتهم الإرهاب أبو الوليد الصحراوي، وأخيرا تونس حيث توجد جماعات إرهابية قليلة العدد لكنها شديدة التنظيم والقدرة، كما تقول تقارير أمنية.

التهديد العسكري الكلاسيكي

وسط كل هذه المسؤوليات الأمنية والعسكرية الضخمة، تبقي القيادة العسكرية على فرضية وقوع تهديد عسكري تقليدي للجزائر يأتي من عدو معروف أو غير معروف، وتتحضر القيادات العسكرية لمثل هذا التهديد بإجراء تمارين قتالية ومناورات للقوات البرية والجوية والبحرية منفصلة، أو لقوات مختلطة من أسلحة الجيش، كما وقع قبل أشهر في المناورة التي وقعت في سواحل ولاية وهران، قال مصدر عليم إن برامج التدريب التي باشرتها وزارة الدفاع الوطني الجزائرية لموسم 2017-2018 تتضمن تغيرا في عقيدة القتال للجيش الوطني الشعبي.

ويتلخص التغير في عقيدة قتال القوات المسلحة الجزائرية في أن القيادة بدأت في التفكير في احتمال تعرض البلاد لعدوان خارجي أو حرب خارجية، في نفس الوقت الذي تتعرض لتهديد داخلي. وقال مصدرنا إن الجيش الجزائري اليوم يعتمد على وسائل دفاعية متطورة، منها أسلحة قتال صف أول لمواجهة أي تهديد خارجي، بينما تم تركيز قوات برية كبيرة في الحدود لمنع تسلل الجماعات الإرهابية من وراء الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا ومن وراء الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر، كما تعمل كتائب من قوات الجيش في مواقع عديدة داخليا على تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب.

وتتلخص الإستراتيجية الجديدة على أساس تسخير قوات برية وجوية صف ثان أو من القوات التي تم تسليحها وتجهيزها بأسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة، ولكن ليست بمستوى تكنولوجي عال من الأجيال القديمة نسبيا للأسلحة الموجودة في ترسانة الجيش الجزائري لمكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، وتسخير قوات صف أول مجهزة ومدربة جيدا ولديها أسلحة مثل طائرات روسية حديثة، ودبابات تي 90 وأسلحة دفاع جوي لمواجهة أي تهديد خارجي تتعرض له البلاد، ويجري حاليا خوض تمارين قتالية لاختبار المجموعات القتالية سواء المسلحة بأسلحة قديمة نسبيا، لمواجهة الإرهاب أو تلك المجهزة والمدربة جيدا لمواجهة أي تهديد خارجي.