لقي طفل مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ليلة السبت إلى الأحد في انفجار قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة تامزيابت ببلدية مشدالة 45 كلم شرق ولاية البويرة.

الحادثة وقعت في حدود الساعة التاسعة ليلا من ليلة السبت، حيث كان الأطفال يلعبون بالقرب من الأحراش بقرية تامزيابت التابعة لقرية تملاحت ببلدية مشدالة أسفرت عن مقتل طفل في 12 من العمر وإصابة خمسة آخرين أحدهم بترت ساقيه فيما تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى تيزي وزو لخطورة إصاباتهم . هذا وقد تم تطويق المكان بعد لحظات من الانفجار من طرف قوات الأمن فيما فتحت المصالح الأخرى تحقيقا في الأمر.