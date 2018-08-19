تم في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، بوهران، العثور على جثة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر 9 سنوات بعد أن أعلن عن اختفائها صبيحة أمس السبت، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و قد وجد أعوان مصالح الحماية المدنية جثة الطفلة بحي الشهداء التابع لبلدية بئر الجير شرق مدينة وهران، داخل كيس بلاستيكي من الحجم الكبير قرب مستودع للسيارات وذلك بعد أن تنقلوا إلى عين المكان إثر تلقيهم لنداء.

وقد عثر على الجثة "غير متعفنة وبها إصابات على مستوى الظهر والرجل اليمنى والرقبة" تضيف مصالح الحماية المدنية التي أشارت أنه تم نقلها الى مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بأول نوفمبر في حي إيسطو.

و قد تم فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة التي تفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما منذ الإعلان عن اختفاء الطفلة التي كانت قد أطلقت بشأنها عملية بحث واسعة.