أكد منير فوزي، ابن الفنان المصري الراحل محمد فوزى، تفاصيل تكريم والده من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد تلحينه النشيد الوطنى.

وقال نجل فوزي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن النشيد الوطنى كان من تأليف مفدي زكريا، خلال فترة تواجده بالسجن، فقام والده بتلحين النشيد على نفقته الخاصة بعد أن استقدم فرقته الموسيقية.

وأضاف أن جميع التكاليف تحملها محمد فوزي من ماله الخاص، لذا كرمه الرئيس بوتفليقة فيما بعد.