تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية قرب الشريط الحدودي بجانت، أمس السبت، من توقيف مركبة رباعية الدفع وقضت على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، فيما أوقفت مهربا آخر، كما ضبطت مفرزة أخرى بنفس القطاع مركبة رباعية الدفع و 15 مولدا كهربائيا و 13 مطرقة ضغط، حسبما أورده اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ومن جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، 25 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وأحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ(08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة، فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية، تمنراست، النعامة وتلمسان.