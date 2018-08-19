أصدرت محكمة ميلة مساء ،اليوم، حكما ابتدائيا حضوريا يقضي بعام سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية في قضية وكالة سياحية وهمية مقرها ببلدية وادي النجاء بولاية ميلة (س.ق) مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم ، كما صدر نفس الحكم للمتهم الثاني ( ع.ح) و هو زوج المتهمة الرئيسية صاحبة الوكالة (عام حبس نافذ) مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم ، في حين سلطت عقوبة 6 أشهر سجنا موقوف التنفيذ زائد غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم في حق المتهمة الثالثة (ب.د) ، بعد إعادة تكييف القضية بالمشاركة في النصب و الاحتيال ، مع إرجاع كل المحجوزات من أموال و جوازات سفر لأصحابها .

و رفضت هيئة المحكمة طلب كل من مديرية السياحة و وكالة سياحية بالميلية بولاية جيجل لعدم التأسيس.

و كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة مفادها 5 سنوات سجنا نافذا في حق زوج المتهمة الرئيسية.

و كانت مصالح أمن ولاية ميلة قد فككت منذ أسبوعين وكالة سياحية وهمية مقرها ببلدية وادي النجاء بتهمة النصب و الاحتيال ، و قد تم خلال العملية توقيف امرأتين و رجل قاموا بجمع مبالغ مالية ضخمة من أكثر من 100 شخص كانو يرغبون في الحصول على جوازات سفر الحج . حيث كانت صاحبة الوكالة توهم ضحاياها بتمكينهم من جوازات سفر من وكالة سياحية بولاية مجاورة.