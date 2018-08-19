اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع، الصين، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، في وقت يُصعّد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية عام 2016 مع روسيا.

وكتب ترامب السبت على "تويتر": "جميع هؤلاء الأغبياء الذين يُركّزون على روسيا، ينبغي عليهم أن يبدأوا بالنظر في اتجاه آخر، الصين".

لكن هذه التغريدة مرّت مرور الكرام، وسط سلسلة تغريدات ندّد فيها ترامب بـ"الرقابة" التي تُمارس على شخصيات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن شبكة "إيه بي سي" سألت مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون عن الموضوع الأحد، فأجاب: "يُمكنني بالتأكيد أن أقول لكم أنه تهديد كاف لأمن الولايات المتحدة القومي. تدخل الصين وتدخل إيران وتدخل كوريا الشمالية، يحضّنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه".

وأضاف "أنها في الواقع 5 دول". لكن بولتون لم يُدل برد واضح حين طلب منه الخوض في تفاصيل تدخل تلك الدول، خصوصًا الصين، في الانتخابات الأمريكية.

وقال: "لا استطيع الخوض في تفاصيل ما رأيته أو لا. ولكن يُمكنني القول أنه بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية في 2018، فإن هذه الدول الأربع تُثير قلقنا أكثر من سواها".