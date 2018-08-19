عقد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل ، بعد زوال اليوم الأحد ، إجتماع لتحضير أشغال الجمعية العامة لمساهمي المؤسسة الذي سيعقد نهار الغد الإثنين بمقر النادي الكائن بالمدينة الجديدة بتيزي وزو.

حسب مصادر مقربة من المكتب المسير للنادي إجتماع ، اليوم ، حضره 7 أعضاء من مجلس إدارة فريق شبيبة القبائل بما فيهم رئيس النادي الهاوي سامي إدراس و تم خلال هذا الإجتماع تحديد النقاط التي ستناقش خلال الجمعية العامة للمساهمين التي ستعقد نهار الغد الأثنين .

في هذا الصدد أشارت المصادر ذاتها إن من بين النقاط التي سيناقشها أعضاء الجمعية العامة لمساهمي الشبيبة الحسابات الإجتماعية للمؤسسة للسنة الفارطة 2017 .

يذكر أن أشغال الجمعية العامة هذه كانت مبرمجة منذ حوالي 20 يوما، لكنها أجلت بسبب غياب النصاب و ينتظر أن تنعقد نهار اليوم دون وقوع أحداث كتلك التي تخللت أشغال الجمعية العامة المؤجلة.