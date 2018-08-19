أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "موافقته" على "تمويل ودعم" "إنجاز متحف مخصص للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل الوناس معطوب بقرية ثاوريرث موسى بآيت محمود"(ولاية تيزي وزو) بناء على طلب من مليكة معطوب رئيسة "مؤسسة معطوب الوناس"، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "ابدى موافقته على هذا الطلب وأسدى تعليماته بتمويل ودعم هذا المشروع الثقافي الذي من شانه أن يحافظ على ذاكرة الفنان معطوب الوناس الذي اسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية".

ويضيف ذات البيان أن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي استقبل بتكليف من الوزير الأول مليكة معطوب وابلغها بقرار رئيس الجمهورية، ناقلا أنها "عبرت عن تقديرها وعرفانها لهذا الموقف النبيل "واعتبرت قرار رئيس الجمهورية بإنجاز المتحف دعما للثقافة والحفاظ على ذاكرة رموزها وصناعها".

وذكر بيان وزارة الثقافة أن "مؤسسة معطوب الوناس أحيت في 25 جوان الماضي الذكرى العشرين لرحيل الفقيد" وأنها خلال ذلك "أبدت رغبتها في إنجاز متحف يكون محاذيا لإقامة العائلة على أن ينجز في فترة لا تتجاوز السنة".

ولد معطوب الوناس في 24 جانفي 1956 ببني عيسى وأغتيل في 25 جوان 1998 في حاجز بالقرب من مدينة تيزي وزو.

عرف معطوب بكتابة أغانيه وتلحينها وشكل حوله نمطا مميزا من المعجبين ما زالوا يقدرون مبادئه وأفكاره ويعتزون بأسلوبه الفني الملتزم.