تسببت قوة الرياح في مكة المكرمة في إزاحة كسوة الكعبة المشرفة والكشف عن بناء الكعبة. وقامت الجهة المسؤولة بفك مذهبات الكسوة لتبديل الثوب القديم للكعبة المشرفة.وأنهى فنيو مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة الشريفة، حلة الكعبة استعدادا لتغييرها يوم الإثنين.

​وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتتوقع الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتستمر الحالة من الساعة 7:10 مساء، حتى الساعة العاشرة مساء (بتوقيت السعودية)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية .