تعلم شركة غوغل الكثير من الأسرار عنك عند استخدامك لخدماتها وذلك بفضل اعتمادها على أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث تعرف المواضيع التي بحثت عنها والمواقع التي انتقلت إليها والمحتوى الذي شاهدته عبر خدماتها التي استخداماتها سواء من جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي يعمل بنظام التشغيل التابع لها أندرويد.

فما هي المعلومات التي تجمعها غوغل عنك، وكيف تحذفها وتتحكم بها:

1- غوغل تعرف ما قلته

في كل مرة تستخدم فيها خدمات غوغل الصوتية يتم تسجيل ما قلته، وتقول الشركة إنها تجمع هذه البيانات لتحسين برنامج التعرف على الصوت وتقوم بتسجيل هذه المقاطع الصوتية فقط عند قيام المستخدمين بالاشتراك فيها.

يمكنك العثور على جميع تسجيلات عمليات البحث الصوتي في غوغل، وأوامر مساعد غوغل الصوتي Google Assistant، وGoogle Now، وحذفها بالانتقال إلى نشاط الصوت والإعدادات الصوتية Voice & Audio في قسم نشاطي My Activity من خلال حسابك.

2- تعرف من هم أصدقاؤك

من خلال المراسلات التي تتم عبر خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail يتم تسجيل جميع جهات الاتصال الخاصة بك، حيث لا تعرف غوغل فقط الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم، بل تعرف أيضًا من هو صديقك المفضل بينهم.

تحتفظ جهات اتصال غوغل Google Contacts بسجل عن الأشخاص الذين تفاعلت معهم كثيرًا، وتتيح لك إزالة أي شخص لم تعد تريده في حياتك.

3- معرفة ما يعجبك، واستهدافك بالإعلانات بناء على ذلك

لدي غوغل عنك ما يكفي من معلومات شخصية مثل عمرك وجنسك واهتماماتك عبر مواقع الويب والتي تتنبأ بها من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي بدقة مذهلة وبناء عليه تعرض عليك الإعلانات التي تتوافق مع شخصيتك واهتمامك.

إذا كنت ترغب في تغيير بياناتك الشخصية وعرض مجموعة مختلفة من الإعلانات، فيمكنك تغيير بياناتك الشخصية والإعلانات المخصصة عن طريق الضغط على إدارة إعدادات الإعلانات Manage ad settings في قسم المعلومات الشخصية في حسابك على غوغل.

4- معرفة ما تشاهده من فيديوهات عبر موقع يوتيوب

يمكن لغوغل أيضًا تتبع ما قمت بالبحث عنه ومشاهدته على خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب، ويمكنك العثور على سجل كامل لمقاطع الفيديو التي بحثت عنها، وشاهدتها من خلال إعدادات الخصوصية في قسم يوتيوب YouTube في لوحة تحكم غوغل Google Dashboard.

5- معرفة ما تبحث عنه ومكان تواجدك

يحتفظ متصفح كروم بكم كبير من بياناتك الشخصية الإضافية، حيث إنه يعرف مكان تواجدك والتطبيقات التي استخدمتها وبيانات الملء التلقائي والصفحات المفضلة لديك، ويحسب Chrome Sync بالضبط كل ذلك عن طريق تخزين كل موقع زرته في من خلال محرك بحث غوغل، ومتصفح كروم وتطبيقات أندرويد Android. فهو يعرف متى تبحث وماذا تبحث عنه، وعدد عمليات البحث التي أجريتها وأهم طلبات البحث.



من السهل للغاية مسح سجل البحث الخاص بك، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعد موجودًا، ويمكنك اتباع إرشادات Google’s instructions لحذف كل هذه المعلومات نهائيًا والحد من تتبعك فيما بعد.

6- معرفة كل ما فعلته تقريبًا باستخدام جهازك الذكي العامل بنظام أندرويد

تعرف الشركة جهات الاتصال الخاصة بك وسجلات المكالمات والرسائل والأوامر الصوتية، وأماكن تواجدك، وبيانات التصفح، والتطبيقات التي قمت بتنزيلها من متجرها Google Play.

يمكنك الإطلاع على ما تعرفه غوغل عنك بالضبط وتحديد ما يتم تتبعه من نشاطك من خلال قسم نشاطي My Activity في حساب غوغل الخاص بك.

كيف تحذف بياناتك وتتحكم بما ستعرفه غوغل عنك مستقبلًا؟

أصدرت غوغل ميزة جديدة في لوحة التحكم في شهر جوان الماضي تكشف تمامًا ما تعرفه عنك، حيث يعرض قسم نشاطي My Activity كل سجل البحث الخاص بك، والروابط التي نقرت عليها، ومقاطع فيديو يوتيوب التي شاهدتها وبحث خرائط غوغل Google Map، ويسمح لك بحذفها جميعًا، كما يقدم خيارًا لتحديد البيانات التي سترتبط بحسابك في المستقبل.

كما يوجد إعداد آخر يتيح لك تحديد نوع الإعلانات التي تتلقاها ضمن قسم إعدادات الإعلانات Ads Settings في حساب غوغل الخاص بك، ويمكنك مراجعة العروض التجارية الحالية استنادًا إلى معلومات المستخدم الحالية، واختيار النوع الذي لم تعد تريد رؤيته.

كما أن الشركة توفر أيضًا لوحة بيانات شاملة Dashboard تعرض جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال حساب غوغل الخاص بك والأجهزة المرتبطة بها، وتتيح لك تعديل إعدادات الخصوصية كما تراه مناسبًا.