نقل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى صورا لحجاج جزائريين بعد هدوء العاصفة.

كتب الوزير في صفحته على الفيسبوك:"يسرني أن أنقل هذه الصور عن الحالة التي تسود داخل مخيماتنا بعرفات ومنى في هذه اللحظات".

وتابع عيسى:"تظهر حالة الاستقرار والطمأنينة في كنف رعاية الأئمة الأشاوس والمرشدات الدينيات الحرائر من أبناء الجزائر المعطاء".

وأورد الوزير أيضا صورا جديدة عن عودة الحياة الطبيعية إلى مخيماتنا في عرفات ومنى بعد سكون العاصفة وإصلاح الأعطاب وعودة التيار الكهربائي مع تذبذب بسيط في شبكة الأنترنات.

تصريح النقيب نسيم برناوي، العنصر القيادي في الحماية المدنية عن تأطير البعثة لحجاجنا الميامين أثناء هبوب العاصفة.

شهادة حاج جزائري عن جهود عناصر البعثة الجزائرية في تأطير حجاجنا الميامين أثناء العاصفة.