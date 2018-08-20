عائلة منحها النبي صلى الله عليه و سلم مفتاح الكعبة، و مازال معهم حتى الآن.

و سدنة الكعبة هم من بني شيبة، حيث احتضنوا مفتاح الكعبة منذ 16 قرنا.

و أبناء أل الشيبي هم من نسل قصي بن كلاب بن مرة المسؤولون عن الكعبة قبل الإسلام.

أعاد إليهم النبي "ص" مفتاح الكعبة بعد فتح مكة، و السدنة مهنة قديمة تعني العناية بالكعبة و القيام بشؤونها من فتخها و إغلاقها و تنظيفها و غسلها و كسوتها و إصلاح الكسوة إن تمزقت، حيث تغسل الكعبة مرتين في السنة في 1 شعبان و 15 محرم.

مفتاح الكعبة مصنوع من الحديد و يبلغ طوله حوالي 35 سم، تم تغييره و تحديثه عدة مرات خلال العصور الإسلامية المختلفة، و حاليا قفل الكعبة مصنوع من النيكل المطلي بالذهب عيار 18 و للكعبة مفتاحان في الرياض من الذهب الخالص.

و تسلم عبد القادر الشيبي المفتاح نهاية 2013 من أمير مكة.