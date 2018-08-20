اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة "سي آن آن" أن الولايات المتحدة "مريضة بإدمان فرض العقوبات".

وقال ظريف في تصريح للمحطة الأمريكية الأحد "أعتقد أن هناك مرضا في الولايات المتحدة هو الإدمان على العقوبات". وأضاف: "حتى خلال إدارة أوباما، ركزت الولايات المتحدة أكثر على إبقاء العقوبات التي لم ترفعها بدلاً من تنفيذ التزاماتها بموجب العقوبات التي رفعتها".

وأشار ظريف إلى "أننا شعرنا أن الولايات المتحدة تعلمت أنه على الأقل فيما يتعلق بإيران، فإن العقوبات تؤدي إلى صعوبات اقتصادية ولكنها لا تعطي النتائج السياسية التي كانوا يتوخونها". وأضاف: "كنت اعتقد أن الأمريكيين تعلموا الدرس. لكنني للأسف كنت على خطأ".