قدمت تركيا شكوى ضد قرار زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية، على الواردات التركية من الحديد والألمنيوم، لمنظمة التجارة العالمية.

وقالت منظمة التجارة العالمية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن رسوم استيراد إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الحديد والألمنيوم. وقد تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 20 أوت ".

وكانت الولايات المتحدة قررت، يوم 10 أوت الجاري، مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية بنسبة 50 في المائة للحديد و20 في المائة للألومنيوم.

وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تدهورت بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، متهما إياهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا (بنسبة تصل إلى 20% و50%على التوالي). وتسبب هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي، أكثر من 7 ليرات للدولار.