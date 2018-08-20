ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية كيرالا جنوب غربي الهند إلى 400 شخص منذ 13 يومًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن السلطات تواصل أعمال إجلاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن فيضان الأنهار بولاية كيرالا.

وطوال الأيام الأخيرة (منذ 13 يومًا) أجلت السلطات 800 ألف شخص إلى 5 آلاف و645 مركز إيواء من 12 منطقة ضربتها السيول والفيضانات.

وأدت السيول إلى تخريب 32 ألفًا و500 هكتار من الأراضي الزراعية، فيما غمرت المياه آلاف المنازل. ويتوقع أن تصل الخسائر المادية للسيول والفيضانات إلى قرابة 3 مليارات دولار. ومنذ بدء موسم الأمطار الغزيرة العام الحالي، تجاوز عدد ضحايا الأمطار والسيول أكثر من 1000 شخص في 7 ولايات هندية.